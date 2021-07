Střelec

Do práce chodíte jen pro peníze a ani těch nemáte nadbytek. Nadřízený s vámi zachází divně. Prý si vás váží, ale vám to připadá jako výsměch. Pokud se jeho zacházení nezmění, najdete si jinou práci. Falešné lidí přímo nesnášíte a je vám jedno, že je to šéf.