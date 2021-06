Býk

Nadřízený vám momentálně nedůvěřuje, ale vy se držíte své pravdy a zkusíte ho o ní přesvědčit. Bude to náročné, ale příští týden se vám to podaří. Pro jistotu si zachovejte chladnou hlavu a nepouštějte se do vášnivých debat. Jen byste si uškodili.