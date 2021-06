Ze spánku probudil Matěje Žídka (29) ze Slavkova u Opavy podivný zápach. Otevřel okno a viděl, že hoří otcova stolárna. Plameny se dostaly i do domu, a obě stavby kompletně shořely.

„Bylo to jako z nějaké apokalypsy. Otevřu okno a vidím oheň, který vnikl i do prvního patra našeho domu. Patro bylo dřevěné, vzalo to luft a shořelo všechno. Tátova přítelkyně se nadýchala zplodin a skončila v nemocnici,“ říká mladý muž.

Z práce do pekla

V době tragédie byl jeho táta na noční. „Syn volá, barák hoří. Nevěřil jsem tomu. Vše jsme vlastníma rukama vystavěli před patnácti lety. V životě jsem neviděl takovou hrůzu,“ vyznal se při odstraňování sutin signalista Správy železnic Petr Žídek (55).

Z požářiště odvezli dva čtyřicetitunové kontejnery a přistavět musí ještě další. „Shořel dům i dílna se stolařskými stroji za milion. Dvě motorky ohořely, jsme bez dokladů, bez oblečení, bez majetku. Škoda se vyšplhala na čtyři miliony,“ popsal Matěj a smutně dodal: „Pojištěni jsme nebyli.“

Video Petr a Matěj Žídkovi ze Slavkova u Opavy přišli o dům. Vyhořel do základů. Kamarádi jim pomáhají a založili i sbírku

Kamarádi, spoluhráči z fotbalového týmu i sousedé okamžitě přiložili ruku k dílu. Žídkům pomáhají dát do pořádku pozemek, pomáhají i materiálně. „Snem nás obou se synem je postavit si nový dům a novou dílnu. Postavíme se opět na vlastní nohy, zase bude dobře,“ odhodlaně prorokuje pan Petr.

Plameny už zkrotit nešlo

„Při příjezdu čtyř jednotek už hořela celá stolařská dílna, napojená na rodinný domek, včetně strojů a dalšího vybavení, rovněž první patro domku. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za necelou hodinu, zhruba další hodinu jim zabralo dohašování. Na kontrolu požářiště zde zůstala až do rána druhého dne místní jednotka hasičů,“ popsal zásah hasič Petr Kůdela.

Kamarádi vyhlásili sbírku

„Prosím čtenáře Blesk.cz, aby pomohli rodině po její obrovské tragédii, kdy přišla o všechno,“ požádal o finanční příspěvek jeden z organizátorů sbírky Michal Krčmařík (30) a dodal:

„Petr Žídek už má objednaný materiál, vymyšleno co jak znova vystaví. Jsme z tolika hodných lidí úplně naměkko!"

Můžete také pomoci? Bližší informace naleznete na internetových stránkách ZDE

17 tisíc požárů: Škody za miliardy

Loni u nás hasiči vyjížděli k 17 354 požárům. Pojišťovny pak řešily 5 351 případů způsobených právě ohněm. Podle dat České asociace pojistitelů napáchaly požáry škody za téměř dvě miliardy korun. Právě pojištění přitom může pomoci. „U živlů se doporučuje myslet vždy na požár a výbuch, například kvůli plynu. Dále na krupobití, například kvůli střešním oknům či střeše, vichřici a velkou vodu,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

*Nastavte dobře částku

Při sjednávání pojistek si dejte pozor, abyste nebyli podpojištěni, to byste ve smlouvě měli nižší částku, než je skutečná hodnota vašeho obydlí. A také aby nebyla vyšší, to byste platili navíc zbytečně. „Správná pojistná částka by měla zajistit v případě totální škody pořízení nebo obnovu v původním standardu,“ radí Eva Svobodová.

*Smlouvu upravujte

Kvůli měnící se ceně nemovitostí i stavebních prací je lepší smlouvu pravidelně aktualizovat. „Vyplatí se smlouvu revidovat každé tři až čtyři roky, anebo vždy při zásadnější rekonstrukci, vylepšení, přístavbě a podobně, aby platné pojistné částky ve smlouvě byly adekvátní situaci,“ popisuje Eva Svobodová.

*Prevence je základ

„Je třeba dbát na správnou a pravidelnou údržbu, aby pojistná událost nenastala, například pravidelně nechat kontrolovat komíny, nezatarasit komunikační trasy ke zdroji vody,“ upozorňuje Eva Svobodová.

*Shořely doklady?

Co se stane v případě, že vám shoří úplně všechno, včetně dokladů a smluv? „V extrémních případech pojišťovna přihlíží ke vzniklé situaci a snaží se vyplatit pojistné plnění co nejdříve. Často se tak děje i formou záloh, než dojde na finální kalkulaci škody,“ ubezpečuje Eva Svobodová. Ale prevence je lepší. „Vyplatí se ukládat doklady k zařízení, fotky a důležité dokumenty prokazující úroveň vybavení a jejich stáří v ohnivzdorných schránách nebo trezorech,“ doporučuje Svobodová.