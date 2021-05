Kozoroh

I když je dneska pátek, pracovní povinnosti nepodceňujte a vrhněte se do nich po hlavě. Uvidíte, že se vám to vyplatí a o víkendu nebudete ve stresu. Překonejte se a rozplánujte si den do posledního detailu. Ušetříte problémy, které jsou všudypřítomné.