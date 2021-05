„Plocha za biskupstvím podél Střelniční ulice dlouho chátrala. Na to, že se nachází v úplném centru města, v blízkosti kostela svatého Václava a navíc v místě, kde ve středověku stávaly městské hradby, byl vzhled tohoto prostoru opravdu nedůstojný,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Výše položené místo ve Farské zahradě, které je také více prosluněné, má travnatou plochu s dětským hřištěm. Podél zídky připomínající původní městské hradby jsou lavičky k posezení. V rohu byl vysazen strom Zelkova, který je podobný jilmu. Umístěno je tam také pítko. Ve spodní části zahrady je pak sad s okrasnými jabloněmi.

Místo pro společenské akce

„Spojujícím prvkem obou úrovní je dřevěná terasa umístěná pod platanem, která může sloužit nejen pro posezení a odpočinek vleže ve stínu stromu, ale v budoucnu také pro pořádání menších společenských akcí. Zajímavé jsou v zahradě všechny atrakce včetně osvětlení. Ve spodní části je totiž zavěšen světelný žárovkový řetěz,“ doplnila Šebestová. Návštěvníci ale v zahradě najdou třeba i šachový stolek nebo přírodní xylofon.

„Plánovali jsme zde vytvořit něco, co v centru zatím chybí – zahradu uvnitř městské zástavby, kde si lidé budou moci odpočinout a příjemně strávit volný čas. Zároveň jsme však chtěli, aby byla udržována a nějak chráněna. Inspirovali jsme se proto například londýnský­mi parky, které jsou obehnány plotem, a můžete zde chodit přes den, ale večer se uzavřou,“ uvedl za autory návrhu architekt Ondřej Vysloužil.

Farská zahrada bude až do konce června otevřená od 7 do 20 hodin. O prázdninách a v září bude veřejnosti přístupná o hodinu déle a od října do konce března od 8 do 18 hodin. Úpravy zahrady začaly ve druhé polovině loňského roku. Náklady na její proměnu byly 12 milionů korun.

