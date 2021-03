„Muž napadá na ulici dvě ženy,“ zavolala svědkyně na tísňovou linku. Přivolaní policisté viděli starší z žen ležet na zemi, druhá potvrdila napadení a ukazovala na okno podkrovního bytu, kam útočník utekl.

Okno se náhle otevřelo. „Zabiju vás všechny i sebe!“ zařval odtamtud agresor a na ulici vyhodil kuchyňský nůž. Naštěstí nikoho nezranil. V ten moment policisté vpadli do baráku.

Chtěl to zapálit před nimi

Uvnitř domu šlo o sekundy, všude na chodbě byl cítit plyn. Policisté museli jednat rychle. „Podezřelý muž neotvíral, nereagoval na opakované zákonné výzvy, a tak policisté za použití beranidla vyrazili dveře a začali takticky prohledávat místnosti,“ popsala zásah policejní mluvčí Eva Michalíková.

V bytě zápach plynu ještě zesílil. Vzápětí policie narazila na šílence, jak se snaží zapálit unikající plyn z přeřezané hadice přívodu plynu. Okamžitě ho zpacifikovala. Naštěstí včas. „Mohlo dojít k výbuchu plynu, újmě na zdraví osob a škodě na majetku,“ dodala Michalíková.

Už je za mřížemi

Přívod plynu byl ihned zavřen a zadržený muž byl odveden. Než se hasiči postarali o odvětrání domu, muselo být evakuováno 10 lidí.

Notně opilý násilník nadýchal 2 promile. Později byl vsazen do vazby, kde si počká na soud. Hrozí mu nemalý trest. „Komisař obvinil muže ze zločinu obecného ohrožení. Obviněnému hrozí trest od tří do osmi let vězení,“ uzavřela Eva Michalíková.