Vodnář

Vaše znamení je v nevýhodné pozici s Marsem, a proto se vyhýbejte půjčkám a jiným hazardům. Pokud trpíte finančním nedostatkem, uskromněte se. Musíte to prostě vydržet. S penězi se to dá vždycky nějak zařídit, ale půjčky by vás doslova zničily.