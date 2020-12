Panna

Ne nadarmo se řadíte k nejpracovitějším znamením zvěrokruhu, jenže momentálně se vám do ničeho nechce. Vlastně se kvůli tomu nerozčilujete a je vám to vcelku jedno. Padá na vás únava a chtěli byste jít jiným směrem. Aspoň v lásce si to vynahradíte.