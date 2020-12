Býk

S drahou polovičkou se nesnesete, protože žárlí a podezírá vás z nevěry. Když se to nezlepší, asi se z toho zblázníte. Je vám moc líto, že jste nějakým způsobem zklamali jeho důvěru. Před Vánoci se to fakt nehodí. Nicméně vydržte, nepotrvá to dlouho.