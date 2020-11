„Nazdobená tramvaj jezdí v Praze, ale autobus v republice nikdo nemá. Tak jsme první. Alespoň bude vozit vánoční atmosféru, když jsou trhy a hromadné akce zakázané. Už se pomalu zdobí,“ říká Hájek.

Se dvěma 40metrovými řetězy a svítící kometou vyjede s Hájkem za volantem už příští týden. „Nápad nás nadchl. Stejný autobus připravíme i v Havířově,“ dodává manažer 3ČSAD Michal Birkáš.

Autobus dopravce přichystal už vloni, ale na poslední chvíli. Pomohli mu ho polepit sněhovými vločkami a vánočními náměty školáci.

„Byla to taková zkouška, brázdil ulice jen pár dní. Nečekali jsme takové nadšení od lidí. Stávali v mrazu na konečné, aby se s ním mohli vyfotit. Proto bude letos jezdit podstatně déle,“ míní Hájek. Autobus by měl vyjet do ulic během pár dní.

VIDEO: Nejosvětlenější vánoční dům v Česku: Přes 60 tisíc žárovek žere jako 60 televizorů!

délka: 00:41.92 Video Nejosvětlenější vánoční dům v Česku: Přes 60 tisíc žárovek žere jako 60 televizorů! Jitka Pecharová