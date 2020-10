Beran

Už pár dní jste méně výkonní a nadřízený si toho všímá. Ani s kolegy nevycházíte zrovna dobře a máte stále nějaké připomínky. Dávejte si pozor, ať to nepřeženete, mohli byste si profesně uškodit. To by byla škoda po tom, jak jste se zatím nadřeli.