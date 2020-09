V problémové ulici, kde už zažili vraždu, i pokus o vyhození jednoho z bytů do povětří, žijí většinou lidé sociálně slabší s rozvětvenými rodinami, starší a nemohoucí. Domy jsou v horším stavu, než je to jinde zvykem, okolo se vrší hromady odpadků.

„Obvod Slezská Ostrava se potýká s 9,5 procentní nezaměstnaností. To je vůbec nejvíce ve městě,“ řekl starosta Richard Vereš (24, ANO), jenž osobně šťáře v domech dohlížel. Po projití vchodů uvedl, že situace není kritická, i když by mohla být i lepší.

Šťára v ulici, kde se vraždilo! Děti »zašíváci«, nepořádek, i marihuana

Na žádné nepřihlášené nájemníky se nepřišlo. „Lidé si většinou stěžují na chování dětí z domů. Objevili jsme několik dětí, které nebyly ve škole, a ani nebyly z výuky řádně omluveny,“ uvedl starosta Vereš.

Na jednom z balkonů rostla marihuana. Tím se bude zabývat státní policie. „Nájemníci se svěřovali se svými problémy spojenými s bydlením v ulici, ty jsme vyslechli a budeme se jimi zabývat,“ dodal.

Žili tu horníci

Jedním z dlouholetých obyvatel Olešné ulice ve Slezské Ostravě je vitální důchodce Luděk (69). I jeho štve současná pověst lokality, a vzpomíná na její lepší časy.

„Byty jsme fasovali, když jsem robil na šachtě. Byl to tu samý havíř. Já byl na šachtě Vítězný únor, ta to tu nechala stavět. Žiju tu již pětatřicet let, a taky mi tu leccos vadí, co tu dříve nebylo,“ svěřil se penzista.

I jemu vadí hlučící hordy dětí, které na ulici vlastně vyrůstají i žijí. Také vršící se hromady všudypřítomného odpadu, a s ním spojený zápach. „Někteří to neřeší, prostě smetí sypou přímo z oken na dvůr. S těmi se nedá domluvit nijak,“ říká.

Pracují načerno

Čtyřicet let bydlí v Olešné ulici ve Slezské Ostravě seniorka Mária. (78). „Já jsem po mozkové mrtvici, tak se nevztekám, ale je pravdou, že ti, co bydlí v sousedství, nám tu chodí dělat bordel. Smetí hází všude, kde to jde, a když je člověk okřikne, ještě sprostě držkují. Nemají úctu k ničemu,“ postěžovala si Mária.

Jak říká, aby měli mnozí z méně přizpůsobivých na nájem, pracují načerno, a načerno jich v příbytcích pobývá o mnoho víc, než je jich hlášeno. „Přijíždí k nám často z východního Slovenska. S těmi je kříž. Jinak tu bydlím ráda už čtyřicet let,“ uvedla.

V ulici se už vraždilo

S nožem s čepelí dlouhou 22,5 centimetru si vyjela taxíkem do Olešné ulice před dvěma lety v březnu Marta L. (28) z Ostravy. Vydala se pomstít muži, s nímž měl nedávno předtím v herně konflikt její otec. Opilá Marta muži zapíchla nůž do hrudníku, napadený na místě zemřel. Odsoudili ji za to na 13 let. Po vynesení rozsudku poplivala obhájkyni.

„Nezvoň na zvonek, bouchne to!“

Do listopadu 2018 bydlel v jednom ze zdejších paneláku i muž, který chtěl vyhodit dům do vzduchu. „Když přijdeš ráno domů, tak nezvoň na zvonek, bouchne to. Když zemřu, tak si vezmu pár negrů s sebou,“ napsal sms přítelkyni Petr H. (39). S 3,76 promile v krvi poté pustil kohoutky sporáku a čekal, co bude.

Družka naštěstí přivolala strážníky a ti do bytu vnikli a plyn zastavili. Soud ho potrestal tříletým trestem s pětiletou podmínkou a nařídil mu protialkoholní léčbu.