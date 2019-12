Vězně Rostislava M. měl Tibor trefit pěstí natolik silně, že mu praskla dolní čelist, za což mu hrozí další tři roky basy. „Dal mi facku, já mu ji jen vrátil. Pěstí to nebylo,“ řekl okresnímu soudu obžalovaný. Tvrdil, že ho tehdy obstoupilo deset dalších Romů.

„Oni jsou věčně nafetovaní a já proti drogám bojuji. Hrozili mi smrtí. Těžce nesli, že jsem z Pardubic a že mě v »jejich« vězení udělali mluvčím oddílu,“ uvedl Tibor M., odsouzený dřív za zmasakrování člověka baseballovou pálkou. Kvůli bezpečnosti ho přeřadili do vězení v Kuřimi.

Jako sparťan u baníkovců

Situace na třetím patře oddílu B4 věznice v Ostravě-Heřmanicích se podle obžalovaného dala přirovnat k rivalitě fotbalových fanoušků. Potvrdil to Blesk.cz i jeden ze svědků incidentu: „To je jako by sparťana nasadili do klece k baníkovcům.“

Tibor B. soudu tvrdil, že ostravští Romové drží ve »své« věznici při sobě. „Brblali, že jim tam nebude nějaký cizák zavádět nějaké nové móresy, že oni si budou dělat, co budou chtít. Brát drogy a okrádat spoluvězně,“ konstatoval.

Prý je nyní vzorný

Byl to právě on, který vychovatelům udal vězně za vykradení věcí ze skříňky spoluobžalovaného. Také měl problémy kvůli svému postoji k drogám, které podle jeho vyjádření »jedou« ve věznici ve velkém, a nikdo nemá snahu je vymýtit. Podle svých slov se za mřížemi polepšil a je samá kázeňská pochvala a odměna.

Soud pokračuje v následujících týdnech, jelikož se nedostavili všichni svědci, které obhajoba vyžaduje. Nepřišel ani Rostislav M., kterému měl podle žaloby Tibor B. ublížit na zdraví. Mezitím ho totiž propustili na svobodu, a nikdo neví, kde je mu konec.

Tibor B. už sedí za pokus o vraždu z dubna 2013 v Hrochově Týnci. Srazil tam údery pálkou do hlavy muže, s nímž měla jeho rodina spor, a pak ho ležícího téměř ukopal k smrti.

