Štír

Nezatěžujte se problémy druhých a myslete jen na své blaho a spokojenost své rodiny. Nenechte se zatáhnout do sporu, o kterém vůbec nic nevíte. Nevměšujte se do něj, ani když na to budete mít názor. Mohlo by se to obrátit proti vám. Udržujte si odstup.