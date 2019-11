Vodnář

Do práce jdete opravdu znechuceni, a to kvůli nepříjemným rozbrojům. Emočně to špatně snášíte. Nepitvejte se v tom, jinak si pokazíte celý víkend. Ono to zase nějak dopadne. Je však jisté, že stojíte vždy na straně spravedlnosti. Tak to má být.