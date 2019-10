Brzy ráno venčila žena svého psa v Komenského sadech, když procházela kolem pomníku, zůstala jako opařená. Mohutné sousoší bylo totiž polito červenou barvou.

Akce zatím neznámého vandala odkazuje na Maďarskou revoluci, kterou krvavě potlačila sovětská armáda pod vedením maršála Koněva. Na reliéfu je nastříkaný nápis v maďarštině: Kitartás Budapest 1956!, což česky znamená Vytrvejte! Šlo o celonárodním povstání proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci a trvalo do 10. listopadu.

Spletli si dějiny

U pomníku byli už i pracovníci technických služeb. „Vypadá to na nějakou olejovou barvu. To jen tak dolů nepůjde. Odebereme vzorek a zkusíme barvu rozpustit nějakou chemikálií," řekl pro Blesk.cz jeden z údržbářů.

Na místo dorazil také primátor Ostravy Tomáš Macura. „Toto je památník lidí, kteří skutečně položili život za svobodu města. Někdo si asi popletl dějinné události. Je mi z toho smutno," řekl primátor pro Blesk.cz.

délka: 00:39 Video Pomník Rudé armády v Ostravě politý červenou barvou si přišel prohlédnout i primátor Tomáš Macura. Michal Charbulák

Pietní místo

Sousoší tu stojí od roku 1946, v roce 1978 bylo vyhlášeno národní kulturní památkou. Je posledním místem odpočinku 668 rudoarmějců a československých občanů, kteří padli při osvobozování Ostravy na sklonku druhé světové války. Jsou zde uloženy jejich urny.

Nad tím, jak to u pomníku vypadá se podivoval i amatérský fotograf, který se vydal do parku fotit ranní mlhu. „Je to neúcta k předkům, kteří osvobozovali Ostravu. To by se nemělo stávat," míní Libor Hranický (58).

délka: 00:27 Video Památník Rudé armády v Ostravě se 668 urnami se „topí v krvi“: Vandal jej polil červenou barvou

Sochař, který žil s Chramostovou

K podobným útokům rudou barvou docházelo nedávno i v Praze. V městské části Dejvice stojí pomník maršála Koněva, který byl polit červenou barvou hned několikrát, radnice jej dokonce na čas zahalila a uvažovala, že jej přesune. O tom zatím nebylo rozhodnuto

Autorem ostravského pomníku je významný brněnský sochař Konrád Babraj (1921 až 1991). Jeho partnerkou v 50. letech byla i nedávno zesnulá herečka Vlasta Chramostová (†92), s níž měl syna Konráda. Jediný syn herečky tragicky zahynul při autonehodě, když mu byly pouhé čtyři roky.