Dlouhé roky trvající boje Spolku Skalka obyvatel ostravské části Vřesina s ŘSD a ministerstvem dopravy skončily. Místní se jen těžko smiřovali se stavbou čtyřproudové silnice v těsné blízkosti jejich domů a chtěli, aby dopady na jejich život byly co nejmenší. Nakonec se dohodli.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák oznámil, že stavba a dokončení pro Ostravu mimořádně důležité komunikace, nazvané Prodloužená Rudná, může začít. Kraj už vydal i stavební povolení. Řešení sporu a vyjednávání s účastníky zabralo krajskému úřadu více než dva roky.

„Místo třímetrové protihlukové stěny bude stát kolem silnice šestimetrová. Přes komunikaci také povede lávka, určená pouze pro pěší a cyklisty,“ řekl hejtman Vondrák.

Řidiče zdržuje průjezd Porubou

Nejvíce se ale uleví řidičům na trase z Ostravy do Opavy. Už totiž nebudou muset projíždět centrem Ostravy-Poruby a napojovat se na dálnici za městem. Kolony jsou zde na denním pořádku, hlavně na rušné ulici 17. listopadu.

„Stavební firma by měla mít volné kapacity k tomu, aby se začalo co nejdříve stavět,“ dodal Vondrák. „V ideálním případě by stavba mohla být hotová ještě letos, přestože má firma na dokončení času o něco více.“

Obyvatelé městské části Vřesina teď budou doufat, že protihlukové stěny opravdu budou účinné. „To víte, že když po dálnici ještě nic nejezdí, tak tu máme klid. Ze stavby tak blízko u našich domů tu nikdo nadšený nebyl. Snad tu budeme mít klid i po dokončení stavby,“ řekl starší muž u místní sokolovny.

