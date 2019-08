Býk

Je vám líto, že si s partnerem nerozumíte. Jenže se vám to nechce ani napravit. V komunikačních dovednostech se známými a s kolegy vynikáte, ale doma to hapruje. Velké potíže máte s rodiči, kteří nechápou, že máte svůj vlastní život. Bude to oříšek.