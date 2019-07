Dostat se do domu, který nebyl nijak zamčený, nebyla žádná práce. Ve sklepě mu nejdříve padla do oka pásová bruska, odvézt si ji patrně chtěl na kole, jenže to se mu ukrást nepodařilo.

Přesunul se proto do společné garáže, kdy už byl bicykl snadnější kořistí. „Škoda za odcizené věci činí téměř dvacet tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Lup vrátil

Nakradené věci si odvezl domů, jenže tam na něj padla tíha – tíha vlastního svědomí. To muži nedalo spát. „Následující den se sám udal na linku 158. Policistům následně dobrovolně vydal odcizenou brusku a také uvedl název zastavárny, kde měl kolo zastavit,“ prozradila mluvčí.

Koncem minulého týdne policisté z obvodního oddělení Brušperk ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření muži ze spáchání z přečinu krádež. „Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let,“ zakončila Michalíková. Kradené věci se vrátily zpět ke svým majitelům.

VIDEO: Zlodějka (18) v Brně okradla muže a lup si schovala do bujného dekoltu.