Střelec

Prahnete-li po splnění dávného snu, který by vás pracovně pozvedl na vyšší úroveň, tak se do toho pusťte. Je k tomu nejpříhodnější čas. Nemusíte se bát, že by se vám někdo postavil do cesty. A pokud ano, svá rozhodnutí a názory si hravě obhájíte.