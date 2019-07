V regionu se v uplynulých měsících spalničkami nakazilo 103 lidí, z toho 17 zdravotníků. Je to méně než před dvěma lety, kdy v kraji onemocnělo 130 lidí, z toho 19 zdravotníků.

Během aktuální epidemie zajišťovali hygienici protiepidemická opatření v 65 ohniscích spalniček, 73 lidem byla uložena karanténa a u dalších 430 osob byl nařízen lékařský dohled.

O vyhasnutí ohniska nákazy lze hovořit v případě, když od posledního případu nákazy uplyne dvojnásobná inkubační doba, což nastalo 30. června.

Nejhůře bylo na Ostravsku

Nejvíce nakažených bylo v okrese Ostrava, postupně se ale spalničky objevily ve všech šesti okresech regionu. Nejméně zasaženo bylo Novojičínsko a Bruntálsko, vždy se dvěma případy.

Nejvíce případů hygienici zaznamenali v polovině března, kdy během týdne přibylo 15 nemocných.

Nemocnice odkládala operace

Spalničky se objevily ve všech věkových skupinách s výjimkou dětí ve věku od pěti do devíti let. Nejvíce nemocných bylo mezi lidmi ve věku od 40 do 49 let. Epidemie spalniček letos ovlivnila také provoz Kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Onemocnělo tam sedm zdravotníků a dva stážisté, 18 zdravotníkům hygienik nařídil karanténu. Oddělení tak dočasně zakázalo návštěvy, nepřijímalo pacienty a odložilo některé zákroky.

Vysoce infekční onemocnění se šíří kapénkami. Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. Nemoc je typická hlavně pro zimní období. Loni bylo v regionu jen šest případů.

VIDEO: „Očkování je obětí svého úspěchu. Lidé už závažnost spalniček zapomněli," říká lékařka.