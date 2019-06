Řidič (33) z Ostravy měl v únoru štěstí v neštěstí. Skončil se škodovkou v příkopu u Háje ve Slezsku a těžce se zranil, ale záhy se u něj objevili dva andělé strážní. Přežil! Ti za to získali nyní ocenění Gentleman silnic.

Řidič dostal na zasněžené a kluzké silnici smyk a vjel do příkopu. Zůstal v příkopu zaklíněn o strom. „Mysleli jsme, že jen sjel do příkopu. Když jsem ho spatřil, všude byla krev, sliny, vypadalo to špatně, byl v bezvědomí,“ vzpomínal Tomáš Trupl, který byl jedním ze zachránců.

Zatímco on těžce zraněného ošetřoval, jeho kamarád Igor Janíček volal sanitku. Bylo to těžké, chyběl tam signál. „Auto bylo na cucky. Pod plným plynem a troubilo. Vyrval jsem sklo, podařilo se mi uvolnit mu dýchací cesty. Kolem projelo snad deset aut, ale nikdo nezastavil, nepomohl,“ líčil Trupl. Oba pracují pro stavební firmu a jsou vášnivými fotbalisty.

délka: 03:40 Video Zachránili umírajícího řidiče. Oba se stali gentlemany. Karel Janeček, Blesk

Mrtvých na silnicích letos přibylo

Díky včasné pomoci Tomáše a Igora řidič přežil.Jakého má doma chlapa, prozradila až přítelkyně jednoho z nich. Ocenění převzal jen Tomáš, Igor se omluvil pro pracovní povinnosti.

Čtyřiadvacet lidských životů vyhaslo od začátku roku na silnicích Moravskoslezského kraje. Vloni touto dobou to bylo dvacet osob. Za tu nejtragičtější nehodu roku označil šéf ostravské dopravky Jiří Zlý tu z minulého týdne u Neplachovic-Zadků, při níž zemřeli tři dospělí a těžce se zranila malá holčička.