Rozsáhlý požár zachvátil plochu 15 hektarů lesa na vrchu Pindula na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Do boje se živlem se pustily čtyři desítky hasičů, byl povolán i vrtulník a hasicí letadlo. Nikdo se nezranil.

S požárem bojovali hasiči od pátečního poledne několik hodin. Zachránili, co se dalo. Celkem jich dorazilo 65, tedy třináct jednotek. „Hořel les i vytěžená místa, tedy zbytky dřeva, větve, klestí,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Podle něj bylo nebezpečí zažehnáno až kolem 18:00 večer.

Vítr vše zhoršil

Hořelo kousek od linie mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem. „Jde o les mezi Pindulou na Rožnovsku a Malým Javorníkem na Frenštátsku,“ řekl mluvčí. Sedlo Pindula se nachází přesně na hranici mezi kraji.

Plameny pohltily les během pár okamžiků. „Původně začalo hořet na malé mýtince, ale požár se kvůli suchu a větru rychle rozšířil,“ uvedl Petr Kůdela. Oheň zasáhl území zruba 500krát 300 metrů.

Dorazily letecké posily

Na pomoc přispěchaly dva hasičské speciály, vrtulník z Brna a letadlo z Jihlavy. „Vrtulník tankoval vodu každé dvě hodiny. Letadlu to vždycky trvalo déle, to potřebuje ranvej, proto na tankování létá do Frýdlantu nad Ostravicí,“ popsal mluvčí. Frýdlant nad Ostravicí je od požáru vzdálen zhruba 20 kilometrů. "Oba stroje shodily vodu na les celkem osmatřicetkrát," dodal Kůdela.

Událost se dosud obešla bez zranění, škody zatím nelze odhadnout, stejně jako příčinu požáru.