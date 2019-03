Panna

Zlom týdne vás nemíchá, protože pracovně šlape podle plánu. Neohrozí vás ani šéfova nepříjemná nálada. Už jste na to zvyklí. Možná by vás to jindy štvalo, ale nyní se nad tím prostě nepozastavujete. Najděte si optimální relaxaci a doplňte energii.