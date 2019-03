Ohavný případ znásilnění malé holčičky (dnes 9) začal projednávat Krajský soud v Ostravě. Obviněný malíř-natěrač Martin Š. (35) jednání proplakal. Už dříve se ale k činu přiznal a nejen to! Podobně zaútočil i na jiné dítě v Písku a navíc byl dříve již odsouzen za masturbaci na veřejnosti! Rozsudek padl po pár hodinách projednávání, muž si odsedí šest a půl roku.

Tehdy osmiletou holčičku na sídlišti v Ostravě-Fifejdách si vyhlédl zvrhlík podle svých slov náhodně. Do Ostravy prý loni 22. července odjel z rodné Opavy poohlédnout se po dívce, s níž by mohl začít chodit. Cítil se osamělý, a také mu chyběl sex.

Přišla na něj chvilka

„On moc smrděl. Tak jako pivem a jako když chodí lidi vyhazovat smetí do popelnice, tak jak kontejner. Hodně jsem se ho bála,“ vypověděla holčička po činu.

„Přišla na mě prostě taková chvilka. Když je holka pěkná a štíhlá, tak mě to vzrušuje,“ řekl obžalovaný. Už déle prý na sobě pozoroval, že s ním není »něco« v pořádku. Přiznal, že vášnivě rád sleduje na mobilu videa s »lolitkami« do 20 let. Ale prý jenom s dospělými.

Obtěžoval i dívku na houpačce

Problémy se svou deviací měl i předloni v Písku, kde pracoval, i když vyučený malíř-natěrač, v lese jako dělník. Když šel jednou parkem domů z práce, všiml si devítileté dívky, která se houpala na houpačce. A potom už se prý neudržel.

„Pociťoval jsem nutkání. Chybělo mi objetí. Ruku jsem jí dal na hrudník a jel jsem až do rozkroku, kde jsem ji pohladil. Potom jsem jí dal pusu. Pociťoval jsem mírné sexuální vzrušení. Od té doby jsem už chodil z práce jinou cestou,“ vzpomínal na další svůj zločin.

Zmocněnkyně poškozené dívky z Ostravy požaduje jako nemajetkovou újmu hotovost. „Požadujeme 150 tisíc,“ potvrdila zmocněnkyně dívky Petra Langerová.

Trest přijal

Pro soud byl případ jasný a s obžalovaným se nijak „nepáral“. „Byl shledán vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 6 let a 6 měsíců,“ uvedla mluvčí soudu Karin Kantorová.

Součástí trestu je i ústavní sexuologické léčení. Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na podání odvolání. Sám odsouzený přiznal, že ho výsledky posudků, které jej hodnotí jako extrémně nebezpečného jedince, vyděsily.