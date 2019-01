Býk

Ještě před pár dny byste nevěřili, že se budete těšit do práce. Po delším volnu jste načerpali vitalitu a hýříte vtipem a optimismem. Jen kdyby to tak v partnerství šlapalo. Však ono se to nakonec vysvětlí. Dohoda je na spadnutí. Pracujte na tom.