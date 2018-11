„Vodné zdraží o 1,66 Kč, cena pro stočné pak o 1,75,“ informovala mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Podle ní cenu vody ovlivňuje třeba růst nákladů za nájemné infrastruktury, které firma platí městu Ostrava. Město z něj pak financuje opravy a modernizace sítě. „Růst cen bude pro průměrného spotřebitele v Ostravě znamenat zvýšení o přibližně deset korun měsíčně,“ uvedla Vanková.

Cena vody roste i v dalších dvou největších městech v ČR. Pražané zaplatí v příštím roce za vodu 89,66 koruny za metr krychlový. Cena se oproti letošku zvýší o inflaci. Letos platí lidé v hlavním městě 87,39 koruny.

Brno od příštího roku zvýší cenu vodného a stočného skoro o čtyři koruny. Za jeden metr krychlový lidé zaplatí 79,53 koruny, nyní platí 75,74 koruny. Průměrná cena vody v České republice je letos 85 korun.

Investice za 380 milionů

Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) do zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury chtějí v příštím roce investovat minimálně 380 milionů korun.

Zvýšit by se měl také počet vodoměrů, které lze odečítat na dálku. Nyní takto funguje téměř 7000 vodoměrů, v příštím roce by tento počet měl vzrůst na 12 tisíc. „Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií chytrého měření celou Ostravu, to je 32 tisíc vodoměrů. Jednou z řady výhod je maximální přehled o spotřebě vody,“ řekl generální ředitel společnosti Vojtěch Janoušek.

