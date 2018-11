Dům byl posledním demolovaným objektem na tomto území. „Na místě po zbouraném domě město vysadí stromy a vytvoří zázemí pro děti,“ řekla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Město chtělo tímto způsobem zbavit lokalitu nálepky ghetta. Loni už tam opravilo zhruba za osm milionů korun další z domů s 22 byty, který slouží jako sociální bydlení. Část bytů město pronajalo Armádě spásy, která lidem pomáhá zvládnout samostatný život v městském bytě.

„Jedná se už o pátý dům v této problémové lokalitě, který šel k zemi. Nejprve jsme tady před lety zdemolovali holobyty v Loukách a plochu po nich zatravnili. Vloni a předloni potkal stejný osud tři vybydlené cihlové domy v Jeremenkově ulici,“ připomněl starosta Petr Vícha (ČSSD).

Podle něj chce město postupně zlikvidovat všechny problémové a sociálně vyloučené lokality. „Postupujeme podle dlouhodobého plánu. Volné městské byty v nich už neobsazujeme, jakmile je dům prázdný, pustíme se buď do rekonstrukce, nebo demolice,“ připomněl Vícha.

Místo ruiny rodinné domky

Za posledních deset let tak na pěti místech odstranilo město 18 vybydlených domů a tři zrekonstruovalo. V příštím roce chce město dokončit proměnu lokality Petra Cingra. Před lety tam bylo sedm problémových domů se stovkou bytů. Šest domů už je zbouraných, poslední se má demolovat příští rok.

Uvolněnou plochu chce město využít pro rozšíření rodinné zástavby. Na místě po zdemolovaných domech i na zelené louce přibude 39 zasíťovaných parcel o velikosti maximálně 1000 metrů čtverečních. Vzniknout by tam měl i parčík pro relaxaci s různými atrakcemi. Proměnu celé lokality chce město dokončit do čtyř let.