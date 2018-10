Blíženci

Vypadá to, že vám hrozí oslabení pozice v zaměstnání. Člověk, který není tak dobrý jako vy, závistí skoro zelená a není mu stydno udělat něco nekalého. Vypadá to na pomluvy nebo podraz. Je čas, abyste si to s ním vyřídili, jinak přijdete o mnohé.