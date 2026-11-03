Na ustavujícím zasedání zastupitelstva získal Hruška hlasy 44 z 54 přítomných. Deset zastupitelů opozičního hnutí ANO hlasovalo proti návrhu. Hruška po osmi letech vystřídá ve vedení města Markétu Vaňkovou (ODS), která letos už nekandidovala.

Brno příští čtyři roky povede koalice tvořená vítězným uskupením Lidovci a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislými, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. V zastupitelstvu o 55 členech má 44 křesel, v opozici je hnutí ANO.

Primátorem Brna bude Jan Hruška (40, KDU-ČSL), který bude mít čtyři náměstkyně.
Brno - Zprávy V Brně je podepsáno: Povládne široká koalice bez ANO, primátor v obležení žen
Volby v říjnu v Brně vyhrálo uskupení Lidovci a Starostové, získalo 18 mandátů. Druzí ODS, TOP 09 a nezávislí mají 13 křesel, Zelené Brno má šest mandátů, čtyři mají Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky tři mandáty. Hnutí ANO skončilo ve volbách třetí s 11 mandáty.

VIDEO: Jihomoravský hejtman Jan Grolich v oslavném tanečku.

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Jihomoravský hejtman Jan Grolich v oslavném tanečku
Zdroj: Zdeněk Matyáš

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Svému nástupci Jakubu Hruškovi gratuluje končící primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Svému nástupci Jakubu Hruškovi gratuluje končící primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Autor: ČTK / Šálek Václav