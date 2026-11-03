Na ustavujícím zasedání zastupitelstva získal Hruška hlasy 44 z 54 přítomných. Deset zastupitelů opozičního hnutí ANO hlasovalo proti návrhu. Hruška po osmi letech vystřídá ve vedení města Markétu Vaňkovou (ODS), která letos už nekandidovala.
Brno příští čtyři roky povede koalice tvořená vítězným uskupením Lidovci a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislými, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. V zastupitelstvu o 55 členech má 44 křesel, v opozici je hnutí ANO.
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