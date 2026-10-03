Oproti pátečnímu sjezdu v Praze je sobotní sraz v Brně výrazně slabší. U obchodního centra Olympia se kolem půl desáté shromáždilo zatím asi sto aut. Podívat se přišly další stovky diváků. V akci je také policie.
Pro porovnání, na parkoviště u čakovického hypermarketu v Praze přijelo v pátek podle hrubého odhadu policie až tisíc aut a dorazilo 2500 lidí. Policisté zaznamenali celkem 176 přestupků a uložili pokuty za 271.900 Kč. Jednoho řidiče zadrželi, uvedl v sobotu na webu pražské policie mluvčí Jan Daněk.
O tom, že se má v Česku uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala rozsáhlá bezpečnostní opatření. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou od čtvrtka především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy.