„Zda to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli Správa železnic (SŽ) dostane peníze ze státního rozpočtu,“ uvedl mluvčí SŽ David Kabele.
Důležité je také rozvržení přestavby celého brněnského uzlu, který je po Praze druhý nejvýznamnější železniční uzel. Prochází jím velký objem jak osobní, tak nákladní dopravy a hlavní nádraží už dnes kapacitně nestačí. Pokud by navíc začala stavba vysokorychlostních tratí, současné nádraží už by takové množství vlaků nedokázalo odbavit.
Loni SŽ vypsala zakázku na projektovou přípravu pro terminál v Černovicích a přestavbu navazujících úseků. „V nejbližších týdnech dojde k vypsání tendru pro etapu Horní Heršpice a nové osobní nádraží. Jde o rozsáhlou a pro brněnský uzel klíčovou zakázku,“ uvedl Kabele. Dosud uváděný termín dokončení v roce 2035 je ale nyní nereálný. Ostatní zakázky na projekty zatím čekají.
Definitivně tak pozbývá platnosti termín zahájení stavby v roce 2028, který železničáři i politici dlouhá léta uváděli.
Celkové náklady na přestavbu uzlu už před lety SŽ odhadla na více než 70 miliard, s ohledem na inflaci lze očekávat, že spíš porostou.