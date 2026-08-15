„Je v tom celkem horko, ale dá se to vydržet, pokud má člověk jen uniformu. Měla totiž plno průduchů,“ popsal své pocity jeden z vojáků. Stejně jako ostatní absolvoval více než kilometrovou pouť městem. Program pokračuje i v neděli.

Tajemný žlábek v Brně: Švédové jím při obléhání asi chtěli proniknout až na Špilberk

Archeologové z Archaia Brno při průzkumu tzv. Malé Ameriky, našli tajemný žlábek (označen červeně).
Brno slaví 15. srpen jako svůj památný den. V roce 1645 totiž v tento den skončilo tříměsíční obléhání města švédským vojskem. To přitom utrpělo takové ztráty, že ustoupilo od plánovaného obléhání Vídně.

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Brno slavilo svůj den, ponořilo se do poloviny 17. století. (srpen 2026)
Zdroj: Hynek Zdeněk

S obléháním města se pojí legenda o tzv. Brněnském poledni. Obránci ho údajně nechali odbít z Petrova už v 11 hodin, aby zmátli útočníky. Jejich velitel Torstenson měl totiž říci, že když do zvonění město nedobyje, ustoupí zpět. Podle kronik se ale bojovalo dál, a to až do večera.

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Brno si připomíná hrdinný rok 1645, kdy odolalo náporu švédských vojsk.
Brno si připomíná hrdinný rok 1645, kdy odolalo náporu švédských vojsk.
Autor: Hynek Zdeněk