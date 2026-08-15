„Je v tom celkem horko, ale dá se to vydržet, pokud má člověk jen uniformu. Měla totiž plno průduchů,“ popsal své pocity jeden z vojáků. Stejně jako ostatní absolvoval více než kilometrovou pouť městem. Program pokračuje i v neděli.
S obléháním města se pojí legenda o tzv. Brněnském poledni. Obránci ho údajně nechali odbít z Petrova už v 11 hodin, aby zmátli útočníky. Jejich velitel Torstenson měl totiž říci, že když do zvonění město nedobyje, ustoupí zpět. Podle kronik se ale bojovalo dál, a to až do večera.