Tunel bude součástí nové tramvajové trati dlouhé 1,4 km, na níž budou tři zastávky. Důležitý bude pro tisíce obyvatel této okrajové části Brna. Tramvajová linka totiž nyní končí už v zastávce Ečerova.
V Brně už třetí
„Tramvajové tunely jsou v ČR ojedinělé, v Brně jde už ale o třetí,“ pochlubila se za město primátorka Brna Markéta Vaňková. Podzemní vedení trati, kterémuse říká „brněnské metro" označila v tomto kopcovitém terénu za nejšetrnější k okolí i obyvatelům.
Kněz Milan Pazdera požehnal sošku svaté Barbory u nového tunelu v Brně (únor 2026). Hynek Zdeněk
Na stavbu bude „dohlížet“ sošky svaté Barbory, kterou ve čtvrtek požehnal kněz Milan Pazdera. Umístěna je ve speciální kapličce u ústí tunelu, kam ji umístil jeden ze zaměstnanců společnosti, která tunel hloubí.
Přestože je výstavba tunelu finančně nákladným projektem, brněnský rozpočet příliš nezatíží. „Podařilo se nám získat velkou dotaci z Operačního programu Doprava 2021 – 2027, která pokryje 85 % nákladů,“ vysvětlil náměstek primátorky René Černý.