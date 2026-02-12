Tunel bude součástí nové tramvajové trati dlouhé 1,4 km, na níž budou tři zastávky. Důležitý bude pro tisíce obyvatel této okrajové části Brna. Tramvajová linka totiž nyní končí už v zastávce Ečerova.

Brno otevírá své „metro": Tramvaje v něm budou uhánět padesátkou

Brno v pátek představilo nový tunel na Žabovřeské.

V Brně už třetí

„Tramvajové tunely jsou v ČR ojedinělé, v Brně jde už ale o třetí,“ pochlubila se za město primátorka Brna Markéta Vaňková. Podzemní vedení trati, kterémuse říká „brněnské metro" označila v tomto kopcovitém terénu za nejšetrnější k okolí i obyvatelům.

Kněz Milan Pazdera požehnal sošku svaté Barbory u nového tunelu v Brně (únor 2026). Hynek Zdeněk

Na stavbu bude „dohlížet“ sošky svaté Barbory, kterou ve čtvrtek požehnal kněz Milan Pazdera. Umístěna je ve speciální kapličce u ústí tunelu, kam ji umístil jeden ze zaměstnanců společnosti, která tunel hloubí.

„Socha je vysoká 51 centimetrů a váží deset kilo. Vyrobena je z litiny s bronzovou patinou. Odlili ji ve Švýcarsku,“ řekl podrobnosti k sošce radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Přestože je výstavba tunelu finančně nákladným projektem, brněnský rozpočet příliš nezatíží. „Podařilo se nám získat velkou dotaci z Operačního programu Doprava 2021 – 2027, která pokryje 85 % nákladů,“ vysvětlil náměstek primátorky René Černý.

Takto měla podle vizualizace původně stavba vypadat, nakonec bude místo hlubokého příkopu tunel.
