Adventní trhy letos více zacílí na děti. Vyžití najdou třeba na Nové radnici, jejíž nádvoří se promění v Magický les, nebo ve sklepě, kde se zapojí do vyprávění pohádek.
Pro děti jsou připravené také kreativní dílny a na náměstí Svobody vznikne dětská vesnička, která byla loni na Dominikánském náměstí hojně navštěvovaná. Do programu chtějí organizátoři více vtáhnout i seniory, pro které nachystala třeba trénink paměti s vánoční tematikou.
Brno má motivaci představit adventní trhy v co největší kráse i proto, že se loni stalo Evropským hlavním městem Vánoc. „Loni jsme slavili titul a novinek byla spousta. Letos se spíše zaměříme na atmosféru. Do centra zájmu se dostaly děti a tou nejrozsáhlejší novinkou je vytvoření klidové zóny pro rodiny s dětmi,“ uvedla zastupitelka Kristýna Černá.
Strom rozsvítí krokodýl
Zahájení Brněnských Vánoc na náměstí Svobody se ponese v duchu vánočního příběhu, který ožije díky hercům Městského divadla Brno.
Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody je vždy pastvou pro oči. Hynek Zdeněk
„Příběh je jednoduchý, předvánoční shon, ztracení mazlíčka, což je krokodýl Bruno, a jeho hledání, do kterého se zapojí všichni návštěvníci. Zatoulaný krokodýl nakonec v 17 hodin rozsvítí vánoční strom. Asi 20 minut poté zahájíme hodinový koncert našich sólistů, aby si i rodiče přišli na své," upozornil umělecký šéf činohry divadla Stanislav Slovák.
91 koncertů a vystoupení
Návštěvníci se mohou v centru těšit i na videobránu, která tentokrát propojí Brno s partnerským městem Poznaň v Polsku, a na 91 koncertů a vystoupení. Trhy mají tradičně i dobročinný rozměr.
U sochy Jošta na Moravském náměstí se bude ve stáncích střídat 60 charitativních a neziskových organizací a opět se uskuteční akce Daruj kelímek. Každý, kdo si nenechá vrátit zálohu za kelímek 50 korun, může tyto peníze věnovat některé z 18 organizací. Loni činil výtěžek čtyři a půl milionu korun.
Pro zahraniční návštěvníky TIC připravil hodinové procházky centrem města s komentářem v angličtině a němčině. Průvodce při nich účastníky seznámí s těmi nejdůležitějšími místy.