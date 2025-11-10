„Dostali jsme hlášení o vozidle, které tam uvízlo. Než jsme tam stačili přijet, přibyla další dvě. Poslala je tam navigace, když se snažili dostat do Cihelní ulice,“ uvedli na sociálních sítích hasiči z brněnských Obřan.
Tam navíc hasiči zjistili, že si sami neporadí. „Po zjištění situace jsme povolali na pomoc naše kolegy z Bílovic se speciální technikou do terénu. I tato technika dostala v bahně zabrat, ale podařilo se auta vyprostit a nikdo nebyl zraněn, jen to bahno bylo všude,“ upřesnili hasiči.
VIDEO: Mladý čáp uvízl v bahně rybníka, zachránili ho hasiči.
Mladý čáp uvízl v bahně rybníka, zachránili ho hasiči. Facebook/Libor Šejna