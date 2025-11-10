„Dostali jsme hlášení o vozidle, které tam uvízlo. Než jsme tam stačili přijet, přibyla další dvě. Poslala je tam navigace, když se snažili dostat do Cihelní ulice,“ uvedli na sociálních sítích hasiči z brněnských Obřan.

Poprask v Obřanech: Na dva roky uzavřeli Fryčajovu ulici, na objížďce tečou nervy

Fryčajovu ulici v Brně-Obřanech čeká dvouletá rekonstrukce vodovodního řadu. Objízdná trasa budí mezi místními emoce.
Sami přitom přiznávají, že měli problém: „Bohužel rozbahněný terén nám dal zabrat a s naší technikou jsme se nedostali až k místu, posádka musela pěšky i s vybavením,“ pokračovali hasiči.

Tam navíc hasiči zjistili, že si sami neporadí. „Po zjištění situace jsme povolali na pomoc naše kolegy z Bílovic se speciální technikou do terénu. I tato technika dostala v bahně zabrat, ale podařilo se auta vyprostit a nikdo nebyl zraněn, jen to bahno bylo všude,“ upřesnili hasiči.

Podle hasičů přitom nešlo o ojedinělý problém. „Po zásahu jsme navíc otočili další auta směřující na Cihelní, které navigace naváděla do stejného místa,“ upozornili hasiči.

Hasiči upozorňují, že navigace zavádí při objíždění Fryčarovy ulice v Brně na zablácenou polní cestu, kterou nejde projet.
Autor: Hasiči Brno - Obřany