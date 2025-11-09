Zbytek tradice ale zůstal zachován. Svatý Martin například v Hustopečích tradičně osedlal svého bělouše a vydal se na triumfální jízdu centrem města, aby ochutnal letošní mladá vína.
V doprovodu své družiny přijel před místní radnici přesně v 11 hodin a 11 minut. „Je to poprvé, kdy mohl Martin přijet takto brzy,“ uedla starostka Jana Potměšilová, která vede radnici 11 let .
Svatý Martin začal letos přijíždět už od 8. listopadu. Hynek Zdeněk
Návštěvníci mohli ochutnat 45 vzorků mladých vín od 13 vinařství. Pro gurmány byly připraveny husí a kachní speciality. Kdo jeho jízdu nestihl, nemusí ale smutnit, například do Brna se totiž vydá na náměstí Svobody v tradičním čase, tedy v 11 hodin v úterý 11. listopadu.