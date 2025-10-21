Výrobce koupelen a sanitární keramiky původně avizoval ukončení výroby keramiky ve Znojmě už na konci roku 2024, tehdy se mělo týkat 250 zaměstnanců. Důvodem byl dlouhodobý růst výrobních nákladů, ceny energií i růst mzdových nákladů.
V první vlně propouštění odešlo 140 zaměstnanců, ukončování a přesouvání výroby ze Znojma nakonec vedení firmy posunulo až na konec listopadu. „Rozhodnutí ovlivnilo několik faktorů. Tím hlavním byla rostoucí poptávka a zároveň potřeba zajistit náhradu za výrobu ve Znojmě v odpovídající kvalitě a množství výrobků," uvedl jednatel společnosti Ladislav Dvořák.
