Více než dvě desítky svítících bodů navlečených jako korálky na šňůrce proletělo nad městem před pátou hodinou ráno.
Všimlo si toho hned několik lidí. „Ufoni k nám dorazili,“ vtipkoval jeden z uživatelů facebookové sítě Břeclaváci. Jiní tipovali, že to je jen sledování mostu, který silničáři ve městě začali stavět.
„Pozdrav" od Elona
Většina uživatelů byla ovšem dobře informovaná. „Není to UFO ani ruské drony, jsou to satelity Starlink Elona Muska,“ uklidnil ostatní další z uživatelů. Zároveň upozornil, že tato podívaná se nepravidelně opakuje už několik let. Starlink je vysokorychlostní internet, který využívá obrovskou síť nízkooběžných satelitů.
Takto křižovaly satelity Starlink noční oblohu nad Veselím nad Moravou v úterý 30. září kolem 5:15. darpinian.com
Stejně to vidí i ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek. „Jednoznačně to byly družice systému Starlink. Takto blízko u sebe bývají vždy krátce po vypuštění z rakety Falcon 9. Vždy letí ve směru od západu k východu," dodal Dušek.