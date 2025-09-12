„Buď silná, bojuj, nevzdávej se,“ povzbudil Procházka dívku krátce před první chemoterapií. Té nečekaná návštěva vykouzlila na tváři úsměv, obdržela podepsanou fotografii zápasníka a společně si pořídili selfie.
„Elena je velmi statečná. Jiřímu ukážeme také stavbu budoucího Centra onkologické prevence. Jde o důležitou součást našeho areálu, protože prevence je dnes v boji se zákeřnými onemocněními stěžejní," uvedl ředitel ústavu Marek Svoboda. Centrum otevřou na Žlutém kopci příští rok.
Pomůže s vybavením
Procházka se bude podílet na vybavení přízemí nového centra. „Bude sloužit pro prvotní prevenci onkologických onemocnění, kde hraje důležitou roli pohyb a správná životospráva, což je blízké i jemu, jako vrcholovému sportovci,“ upozornil ředitel.
Procházka se naposledy představil v oktagonu v lednu, kdy porazil Američana Jamahala Hilla a připsal si v 36. soutěžním zápase 31. výhru. Od té doby stihl také dokončit magisterské studium na Masarykově univerzitě a podílel se na dobudování svého tréninkového centra.
Rodák z jihomoravských Hostěradic ladí formu před říjnovým zápasem v elitní světové organizaci UFC, v němž se utká s Američanem Khalilem Rountreem.. Zápas se uskuteční 4. října v Las Vegas.
