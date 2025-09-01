Radnice po dohodě se statikem nechala školu uzavřít. Příští dva školní roky stráví děti v montovaných modulech. Dvě desítky buněk specializovaná firma smontovala a připravila na provoz. V náhradní škole je deset velkých tříd, pět dělených i odborné učebny. „Stojí na základech plánované školní tělocvičny,“ poznamenal starosta Prušánek Zbyněk Němeček (Piráti).
Provizorní škola poskytne dočasný azyl 250 žákům. „Prvňáčkům se nové prostředí líbí. Do lavic je uvedli coby jejich patroni páťáci,“ prozradila v pondělí ráno ředitelka školy Lucie Králová.
Sousední školu z roku 1970 čeká od září rekonstrukce, která je rozdělena do několika etap závislých na finančních možnostech obce. „V lednu zastupitelstvo schválilo úvěr v hodnotě 130 milionů, což spolu s vlastními prostředky pokryje první a nejdůležitější část rekonstrukce," uvedl starosta.
Tou je vybudování nových pilotových základů pod stávajícími budovami. Zároveň obec žádá o několik dotací, které by pomohly zaplatit další etapy spočívající v úsporných opatřeních. Jedná se o výměnu oken, zateplení nebo fotovoltaiku. „Celkově může rekonstrukce ve všech etapách stát až 193 milionů," dodal Němeček.
