Fronta fanoušků začínala na Mendlově náměstí, prokousat se do stanu k hráčům, zabralo v horkém počasí bezmála hodinu. Tak obrovský zájem pamatují v Brně z let 2017 a 2018. „Ale tenhle titul byl náročnější. Překonat Spartu a Pardubice, to je sen,“ svěřil se pamětník Aleš (34).

Řada fanynek se obdivně zadívala na trenéra Kamila Pokorného, který byl čerstvě oholený. „Jste teď fešák,“ lichotila mu jedna z fanynek. Příchozí těkali očima, kde kdo sedí. Tlačenice byla u Michala Postavy a kapitána Jakuba Fleka, kanonýra Petera Muellera a divočáka Kristiána Pospíšila.

Adam Zbořil se svěřil, jak naložil s pohárem, který si domů vzal od Milana Gulašiho. „Odstrčil jsem manželku a vyspal se s ním,“ tvrdil se šibalským úsměvem.

Hokejová Kometa získala 14.mistrovský titul, oslavy na Zelném trhu

Fantóm v brance Komety Michal Postava prožil první play-off a hned získal titul. „Jsou to moje první velké oslavy, nechávám to spíš na klucích,“ usmíval se.

Hráči si při autogramiádě pořádně procvičili zápěstí, ale nikdo nereptal. K večeru pro ně přijel autobus, naložili pohár a vyrazili do centra Brna na Zelný trh k rozlučce s tisíci věrných fanoušků.