Hokejová Kometa Brno to dokázala. Tým, na který by si na podzim nevsadil nikdo ani pětník, se vypjala ke skvělému finiši. Ve finále play off porazila v rozhodujícím sedmém utkání Pardubice na jejich ledě 3:0 a slaví ve své historii 14. mistrovský titul. V Brně se v úterý večer fandilo doma i v hospodách. Na Zelném trhu sledovalo zápas na velké obrazovce kolem sedmi tisíc nadšených fanoušků.