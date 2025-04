„Morenu jsme chystali necelý týden. Děti také přiložily ruce k dílu. Pocvičili jsme písničku a nachystali kroje,“ prozradila ředitelka Lucie Sztanko. Devadesátce dětí v doprovodu pedagogů při cestě k říčce mávaly desítky diváků.

Děti se při nesení Moreny střídaly, aby si tento úkol užilo co nejvíce z nich. Na mostu u říčky Kyjovky potěšili přítomné zpěvem a poté shodili Morenu do vody. Tradici vítání jara udržuje školka na jihu Moravy více než 20 let. „Na tradice tady hodně dbáme. A na jaro se těší snad každý,“ dodala Sztanko.

Po přivítání jara se začnou děti s učitelkami připravovat na Velikonoce a s nimi spojené tradice. Budou společně plést pomlázky a také péct velikonoční beránky.

