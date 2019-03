Býk

Jste moc rádi, že se vám podařilo vyřešit finanční potíže díky odměně od šéfa. Nemohlo to dopadnout lépe, to ví jeden z kolegů a chce půjčit. Nedělejte to, potom by vám opět finance scházely. Slušně ho pošlete do patřičných míst, i když bude prosit.