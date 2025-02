Každý má právo na to, aby věděl, co jí. Zastavme falšované údaje o původu potravin na etiketách. S tímto vzkazem zablokovali ve čtvrtek zemědělci ze čtyř zemí hraniční přechod mezi ČR a Slovenskem v Hodoníně. Naráželi tím na dovoz potravin ze zemí mimo EU, zejména z jižní Ameriky.

„Hospodaříme na farmě s výměrou přibližně 150 hektarů. Zabýváme se rostlinnou i živočišnou výrobou. V rostlinné se věnujeme hlavně pěstování obilovin, v živočišné se věnujeme výkrmu býků na hovězí maso,“ řekl Blesk.cz Pavel Uchytil, který do Hodonína přijel z Uhřínova poblíž Velkého Meziříčí.



Jiné normy pro výkrm

Uchytil přitom upozornil. „Býky krmíme trávou a šrotem z obilí. V jižní Americe je běžně krmí masokostní moučkou a růstovými hormony. Je logické, že pak vyprodukují maso mnohem rychleji a levněji. My tyto postupy používat nemůžeme a rozhodně ani nechceme. Vždyť to maso sami jíme. Chceme, aby bylo na trhu jen kvalitní maso,“ zdůraznil zemědělec.

Zemědělci protestovali na hranicích mezi ČR a Slovenskem proti postupu EU. Hynek Zdeněk

Podobně rozladěn plánem Evropské komise dovážet do Evropy maso z Mercosuru (země jižní Ameriky – pozn. red.) byl i Václav Hlaváček z Nikolčic na Břeclavsku. „Nastavují nám podmínky, za kterých se nedá podnikat,“ upozornil.



Moc úředničiny

Zemědělci si hromadně stěžovali i na složitou administrativu, kdy musí vyplňovat stovky různých formulářů. „Je toho tolik, že člověk by si na to potřeboval najmout speciální pracovní sílu, to si ale nemůže finančně nikdo dovolit,“ upozornil Uchytil.