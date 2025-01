Zpět

na

Přestože už uplynul měsíc, co se Znojmem ozval ohlušující výbuch, který zdevastoval dům v Kotkově ulici, stále není jasné, zda půjde opravit. Případná obnova by přitom znamenala pro obyvatele velkou úlevu. Jednak by byl dům mnohem rychleji obyvatelný a navíc by lidé nemuseli řešit financování.