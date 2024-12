Při nedělním výbuchu plynu přišli nejen o střechu nad hlavou, ale v podstatě o vše. Obyvatelům bytového domu ze Znojma není do řeči. Pro slzy nedokážou ani mluvit. Bolestnou ztrátu dokázal popsat jen Pavel Dušek.

Dušek pro Českou televizi uvedl, že slabý závan plynu ucítil již v sobotu v noci. „Šel jsem na záchod a ucítil jsem slabý zápach, jako když vám utečou na plotně vajíčka a zhasne plyn. Zkontroloval jsem topení i kuchyň, ale vše bylo v pořádku,“ řekl.

Druhý den byl v ložnici, když najednou ucítil silný průvan. „Ránu jsem ani nějak neslyšel. Podíval jsem se a viděl jsem, že nemáme okna, ani dveře. Ze sutin obýváku vycházela potlučená manželka. Seděla na sedačce, na kterou se zhroutil strop,“ popsal děsivou situaci.

Manželka je zraněná

V ten moment nemohl najít mobil. „Volal jsem proto na lidi dole, aby zavolali hasiče a záchranku. Ti hasiči tam byli vzápětí. Nechápal jsem, jak se tam dostali tak rychle a v takovém počtu. Okamžitě začali prohlížet sutinu. To byla dokonalá profesionalita,“ ocenil Dušek hasiče.

Video Video se připravuje ... Záběry z hasičského dronu z domu ve Znojmě, kde v neděli 15. prosince 2024 došlo k explozi. Důvodem byl patrně únik plynu. Zranilo se osm lidí. HZS Jihomoravského kraje

Společně s manželkou putovali do nemocnice. „Já tam byl jen na pozorování, protože jsem se nadýchal prachu, manželka tam zůstala, je zraněná. V domě jsem bydlel 30 let, s manželkou deset. Teď jsme přišli úplně o vše, včetně dárků. Je to hrůza, děs a běs,“ popsal zdrceně rodinnou situaci.

Využije bydlení od města

Město nabídlo obyvatelům zničených bytů náhradní bydlení. To Duškovi využijí. „Nemáme kam jít, je to pro nás záchrana,“ přiznal pan Pavel.

Na dotaz, jak budou slavit Vánoce, se nejdřív hluboce zamyslel a pak řekl: „Asi si pořídíme náhradní vánoční stromek a oslavíme pod ním, že jsme se v podstatě podruhé narodili,“ dodal.

K explozi v bytovém domě ve Znojmě došlo v neděli kolem 11. hodiny. Bydlelo tam v devíti bytech 16 obyvatel. Osm lidí skončilo v nemocnici, z toho jeden utrpěl velmi vážná zranění. Jako pravděpodobnou příčinu výbuchu označili hasiči výbuch plynu.