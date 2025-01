„Tyto nemovitosti vykazují zvýšenou koncentraci problémů, jako jsou časté výjezdy městské policie, znečištění veřejných prostranství, nadměrný hluk i neuhrazení nákladů na likvidaci odpadů,“ vysvětlil starosta města František Koudela.

Zatímco tak běžní obyvatelé Znojma budou mít místní koeficient nastaven na hodnotu 1,8, ti problematičtí rovnou na 5, tedy na maximum. Za běžný byt zaplatí typický Znojemák daň přibližně 1 600 Kč/rok, ten konfliktní asi 4 300 Kč/rok.

Právníci: Postup je správný

Od zavedení tohoto opatření si radnice slibuje zlepšení situace v okolí těchto domů. Pokud by se totiž situace zklidnila, radnice by tam do budoucna koeficient snížila na úroveň ostatních obyvatel města. Znojmo tímto krokem zároveň získá dodatečné prostředky na pokrytí zvýšených nákladů v těchto domech.

Podle právníků je postup radnice v pořádku. „Pokud by mělo město u těchto tří domů důvody, kde by dokázalo obhájit, proč k navýšení koeficientu došlo, umím si představit, že by to bylo plně v souladu se zákonem,“ řekl právník Jan Černý.

Přestože změnu odsouhlasili zastupitelé, ještě není hotovo. Radnice musí vydat opatření obecné povahy, které pošle správci daně do 30. června.

VIDEO: Čtveřice vandalů řádila ve Znojmě, kamera je zachytila u altánku.



