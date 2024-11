Jediná z původních pěti bran obepínajících středověké Brno, Měnínská, se dočká rozsáhlé opravy. V nevyužitých prostorách vznikne nová expozice. Práce by měly přijít městskou kasu na 31 milionů korun.

Památkově chráněná stavba s historií sahající do 13. století je poslední dochovanou branou někdejších městských hradeb. Od roku 2020 je s ohledem na špatný technický stav uzavřená.

Historická budova se potýká například s vysokou vlhkostí. „Rekonstrukce je potřebná, aby objekt vyhověl současným požárně bezpečnostním předpisům, požadavkům na zajištění bezbariérového přístupu a aby v něm mohl dál být výstavní a muzejní prostor,“ uvedla Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Podoba z roku 1500

Dnešní podoba Měnínské brány pochází z období kolem roku 1500. Jedná se o jedinou dochovanou z pěti bran, kterými se vcházelo do města. Její význam začal upadat po třicetileté válce, jako průchozí přestala sloužit v polovině 19. století.

Koncem 70. let se dostala do majetku města, které ji nechalo opravit podle projektu architekta Kamila Fuchse, syna Bohuslava Fuchse. Poté ji dostalo do správy Muzeum města Brna, které ji začalo využívat jako výstavní prostor. Vystřídaly se v ní dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy. V roce 2020 tam po deseti letech skončila stálá expozice hraček.

Plánují multimediální výstavu

V budoucnu je v objekt v plánu trvalá multimediální výstava dokumentující vývoj opevnění města, která bude propojená s 3D virtuální realitou a případně i s počítačovou hrou s dobovou tematikou. Na stálou expozici budou navazovat krátkodobé výstavy například dobových zbraní či stavebních nebo vojenských technik.

VIDEO: Brno zavedlo prohlídky v hantecu.